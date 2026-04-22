Трагическую весть сообщил председатель Надворнянской общины Зиновий Андреевич.
Что известно о Юрии Гречанюке?
Юрий Гречанюк родился в 1980 году, жил в селе Парище.
Он служил командиром отделения противотанковых ракетных комплексов в составе 33 отдельной механизированной бригады. По словам главы общины, защитник до последнего вздоха оставался верным военной присяге, своей земле, своему народу и Украине.
Юрий Гречанюк погиб в январе 2025 года: только сейчас, после долгих месяцев ожидания и надежды, тело павшего военного удалось вернуть на родную землю.
Еще одна украинская семья потеряла самое дорогое. Еще одно сердце перестало биться ради нашей свободы. Еще одно имя навсегда вписано в небесное войско Украины,
– написал Зиновий Андреевич.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Гречанюка. Вечная память Герою!
