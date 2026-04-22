Із загиблим юнаком попрощалися 21 квітня 2026 року. Про це повідомили у Суспільне Чернігів.

Що відомо про загиблого хлопця?

Денис Дубина навчався у Чернігівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою та мріяв у майбутньому стати військовим, як його батько.

Заступниця начальника ліцею Зоя Салай розповіла, що юнак добре навчався, був високим та дуже гарним.

Він такий був вдумливий, такий спокійний, врівноважений, вихований, витриманий. Тільки гарні слова можна говорити про нього,

– зазначила Салай.

Вихователька взводу у ліцеї повідомила, що Денис Дубина також був дуже відповідальним та цілеспрямованим, а вона пам'ятає його завжди усміхненим.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса Дубини. Світла пам'ять!

