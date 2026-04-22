Про це повідомили начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов та фейсбук-спільнота "Рідна Семенівка".

Що відомо про пару, яка підірвалася на міні у Чернігівській області?

Про трагедію ще 20 квітня розповів Олександр Селіверстов на своїй фейсбук-сторінці. Тоді начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації писав, що трагедія сталася у селі Погорільці, Семенівської громади.

Увечері 19 квітня подружня пара, що пересувалася на мотоциклі, здійснила наїзд на вибухонебезпечний предмет (за попередніми даними – міну). Отримані травми виявилися несумісними з життям,

– писав Селіверстов.

Загиблому хлопцю було 25 років, дівчині – 22. Посадовець також публікував фото мотоцикла, який повністю згорів після трагічного випадку.



У Чернігівській області молода пара підірвалася на міні, на яку наїхав їхній мотоцикл / Фото з фейсбуку Олександра Селіверстова

Уже через день у фейсбук-спільноті "Рідна Семенівка" з'явилися деталі про загиблу пару. Хлопця звали Олександр, а дівчину – Поліна. Як виявилося, вони мали незабаром зіграти весілля.

Олександр і Поліна будували спільне майбутнє – ще минулого року він освідчився їй, а вже цього літа вони мали стати подружжям. Але війна безжально зруйнувала ці плани…

– зазначили у групі.



Загиблими виявилися Олександр та Поліна / Фото з фейсбук-спільноти "Рідна Семенівка"

Олександр був родом із Семенівки, навчався у Семенівській гімназії №2 (випуск 2019 року). З 2021 року пов'язав своє життя з військовою справою, проходив службу в Нацгвардії, з початком повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, згодом виконував бойові завдання на Донеччині. До свого останнього дня був вірний присязі.

Поліна народилася в селі Погорільці, де закінчила місцеву школу. Згодом здобувала професію кухаря у Чернігові. За словами знайомих, Поліна була світлою та доброю дівчиною, яка мріяла про просте щасливе життя поруч із коханою людиною.

