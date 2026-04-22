Про це повідомили начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов та фейсбук-спільнота "Рідна Семенівка".
Що відомо про пару, яка підірвалася на міні у Чернігівській області?
Про трагедію ще 20 квітня розповів Олександр Селіверстов на своїй фейсбук-сторінці. Тоді начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації писав, що трагедія сталася у селі Погорільці, Семенівської громади.
Увечері 19 квітня подружня пара, що пересувалася на мотоциклі, здійснила наїзд на вибухонебезпечний предмет (за попередніми даними – міну). Отримані травми виявилися несумісними з життям,
– писав Селіверстов.
Загиблому хлопцю було 25 років, дівчині – 22. Посадовець також публікував фото мотоцикла, який повністю згорів після трагічного випадку.
У Чернігівській області молода пара підірвалася на міні, на яку наїхав їхній мотоцикл / Фото з фейсбуку Олександра Селіверстова
Уже через день у фейсбук-спільноті "Рідна Семенівка" з'явилися деталі про загиблу пару. Хлопця звали Олександр, а дівчину – Поліна. Як виявилося, вони мали незабаром зіграти весілля.
Олександр і Поліна будували спільне майбутнє – ще минулого року він освідчився їй, а вже цього літа вони мали стати подружжям. Але війна безжально зруйнувала ці плани…
– зазначили у групі.
Загиблими виявилися Олександр та Поліна / Фото з фейсбук-спільноти "Рідна Семенівка"
Олександр був родом із Семенівки, навчався у Семенівській гімназії №2 (випуск 2019 року). З 2021 року пов'язав своє життя з військовою справою, проходив службу в Нацгвардії, з початком повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, згодом виконував бойові завдання на Донеччині. До свого останнього дня був вірний присязі.
Поліна народилася в селі Погорільці, де закінчила місцеву школу. Згодом здобувала професію кухаря у Чернігові. За словами знайомих, Поліна була світлою та доброю дівчиною, яка мріяла про просте щасливе життя поруч із коханою людиною.
Які ще трагедії траплялися в Чернігівській області нещодавно?
У ніч на 19 квітня росіяни атакували Чернігів "Шахедами". У місті пролунала серія вибухів. Унаслідок російського удару загинула одна людина – 16-річний юнак. Поранень зазнали ще 4 людини: три жінки та один чоловік.
У Ніжині 20 квітня 11-річний хлопець вистрілив у 12-річного товариша, поранивши його в ногу з предмета, схожого на пістолет. Постраждалого хлопчика доставили до лікарні.
А 21 квітня поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати гранату в магазині на Чернігівщині. З'ясувалося, що граната була імітаційно-тренувальною, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.