Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
Що відомо про інцидент із пістолетом у Ніжині?
Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про інцидент удень 20 квітня. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.
Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав.
Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл – 12-річний хлопчик зазнав поранення ноги,
– зазначили у поліції.
Потерпілого підлітка доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.
Де траплялися стрілянини в Україні нещодавно?
У Чернігові 19 квітня 23-річний чоловік влаштував стрілянину зі стартового пістолета. На щастя, минулося без жертв і поранених, сам стрілець перебував у стані алкогольного сп'яніння.
У Кривому Розі, що в Дніпропетровській області, юнак вистрілив дівчині в око з пневматичного пістолета під час конфлікту. Зброю у стрільця вилучили, самого парубка затримали.
У Чопі на Закарпатті 16 квітня учень 9 класу вчинив стрілянину прямо на уроці в ліцеї, поранивши однокласника. Підліток намагався втекти, але поліцейські затримали його.