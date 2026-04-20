Про це повідомили у поліції Чернігівської області.

Що відомо про інцидент із пістолетом у Ніжині?

Правоохоронці розповіли, що отримали повідомлення про інцидент удень 20 квітня. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав.

Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл – 12-річний хлопчик зазнав поранення ноги,

– зазначили у поліції.

Потерпілого підлітка доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу.

