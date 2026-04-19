Подробиці інциденту розповіли в поліції Дніпропетровської області.
Що відомо про постріл з пневмата в око дівчині?
Повідомлення про випадок правоохоронці отримали 17 квітня близько 20:40. Поліціянти вирушили на місце події.
Як з'ясувалося, підлітки мали конфлікт, який переріс у стрілянину. Хлопець поцілив дівчині в око з пневматичного пістолета.
Зброю у стрільця вилучили, самого юнака затримали й наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 процесуального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
У Кривому Розі хлопець стріляв з пневматичного пістолета по дівчині
До слова, днями в школі на Закарпатті 15-річний учень відкрив вогонь, унаслідок чого поранив однокласника; інцидент кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці розглядають версію, що підліток міг зазнавати психологічного тиску через месенджери після знайомства в онлайн-грі, зокрема з погрозами щодо його родини.
У Києві терорист розстріляв людей на вулиці: що відомо?
У Голосіївському районі столиці 18 квітня чоловік спочатку підпалив власну квартиру, після чого вийшов зі зброєю на вулицю та почав стріляти по людях з автомата, рухаючись від станції Деміївська.
Згодом він забарикадувався в супермаркеті, не висуваючи жодних вимог. Під час штурму він вбив одного із заручників, після чого спецпризначенці розпочали операцію; стрілець чинив опір і був ліквідований.
Стрільцем виявився Дмитро Васильченков, який народився в Москві, мав українське громадянство, жив у Бахмуті та згодом переїхав до Києва.
Унаслідок стрілянини в місті загалом загинуло 6 людей, серед них – подружжя; їхній син із пораненнями перебуває в лікарні.
Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що у нападника могли бути психічні розлади, а також не виключають можливий вплив ідеологічних факторів чи причетність російських спецслужб.