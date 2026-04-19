Подробиці інциденту розповіли в поліції Дніпропетровської області.

Що відомо про постріл з пневмата в око дівчині?

Повідомлення про випадок правоохоронці отримали 17 квітня близько 20:40. Поліціянти вирушили на місце події.

Як з'ясувалося, підлітки мали конфлікт, який переріс у стрілянину. Хлопець поцілив дівчині в око з пневматичного пістолета.

Зброю у стрільця вилучили, самого юнака затримали й наразі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за частиною 4 статті 296 процесуального кодексу України. Йдеться про хуліганство.

У Кривому Розі хлопець стріляв з пневматичного пістолета по дівчині

До слова, днями в школі на Закарпатті 15-річний учень відкрив вогонь, унаслідок чого поранив однокласника; інцидент кваліфікували як терористичний акт. Правоохоронці розглядають версію, що підліток міг зазнавати психологічного тиску через месенджери після знайомства в онлайн-грі, зокрема з погрозами щодо його родини.

