Правоохоронці з’ясували, що граната була імітаційно-тренувальною. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про інцидент на Чернігівщині?

Вдень 19 квітня поліція отримала повідомлення про те, що в одному з місцевих магазинів нетверезий чоловік погрожує підірвати гранату.

У поліції заявили, що в магазині перебував 57-річний місцевий. Коли зловмисник побачив правоохоронців, він почав погрожувати вже їм.

Згодом поліцейські затримали чоловіка та тимчасово помістили його до ізолятора. Правоохоронці повідомили, що досудове розслідування досі триває.

Усі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за погрозу вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу.

