Тіло депутата було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Про це повідомили правоохоронці.

Що відомо про загибель депутата Одеської міськради?

Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються.

Також вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даними одеських пабліків, з життя пішов депутат міськради Олександр Іваницький. Йому був 51 рік. Він належав до оточення скандального ексмера Одеси Геннадія Труханова.

Джерела 24 Каналу в Одеській обласній прокуратурі підтвердили, що в автомобілі знайшли тіло Іваницького.

До слова, Іваницький був депутатом Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам" з 2015 року. Він був головою постійної депутатської комісії питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.

