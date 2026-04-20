Тіло депутата було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Про це повідомили правоохоронці.
Дивіться також У лісі біля Чернігова виявили тіло поліцейського
Що відомо про загибель депутата Одеської міськради?
Попередньо встановлено, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються.
Також вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За даними одеських пабліків, з життя пішов депутат міськради Олександр Іваницький. Йому був 51 рік. Він належав до оточення скандального ексмера Одеси Геннадія Труханова.
Джерела 24 Каналу в Одеській обласній прокуратурі підтвердили, що в автомобілі знайшли тіло Іваницького.
До слова, Іваницький був депутатом Одеської міської ради 7 скликання від Політичної партії "Довіряй ділам" з 2015 року. Він був головою постійної депутатської комісії питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій.
В Ірпені на Київщині 16 березня 52-річний чоловік, за даними слідства, застрелив свою 11-річну доньку, після чого вчинив самогубство. Прокуратура розслідує справу як умисне вбивство та перевіряє всі обставини. У чоловіка знайшли передсмертну записку, тіла направили на експертизу.
На Львівщині 42-річний чоловік застрелив своїх двох дітей – 13-річного сина і 15-річну доньку – з мисливської рушниці, після чого наклав на себе руки. Тіла виявила бабуся, яка почула постріли в будинку. Мати дітей перебувала на заробітках у Польщі. Поліція перевіряє можливі мотиви трагедії, зокрема сімейні конфлікти, а також вивчає телефони та переписки.
17-річний курсант Одеської військової академії Павло Стовбун вкоротив собі віку після знущань з боку сержантів, які змушували його їсти з брудної підлоги та пити солону воду.