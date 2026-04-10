10 квітня вдень правоохоронців повідомили про те, що у Чернігові в лісовому масиві виявили тіло поліцейського з вогнепальним пораненням.

Що відомо про загибель поліцейського у Чернігові?

Попередньо, йдеться про самогубство. Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого,

– йдеться у повідомленні правоохоронного органу.

До слова, нещодавно у Слов'янську на Донеччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий. Підозрюваний також перебував у розшуку через СЗЧ.

19 березня у Слов'янську під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейському наряду. Внаслідок нападу загинув капітан поліції Олег Захаренко. Після цього стрілець утік з місця події.

