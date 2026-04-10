10 квітня вдень правоохоронців повідомили про те, що у Чернігові в лісовому масиві виявили тіло поліцейського з вогнепальним пораненням.
Що відомо про загибель поліцейського у Чернігові?
Попередньо, йдеться про самогубство. Обставини трагедії розслідуватимуть слідчі поліції за участю Державного бюро розслідувань.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого,
– йдеться у повідомленні правоохоронного органу.
До слова, нещодавно у Слов'янську на Донеччині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського. Ним виявився 50-річний місцевий житель, який раніше вже був судимий. Підозрюваний також перебував у розшуку через СЗЧ.
19 березня у Слов'янську під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по поліцейському наряду. Внаслідок нападу загинув капітан поліції Олег Захаренко. Після цього стрілець утік з місця події.
Інциденти, пов'язані із загибеллю і поранненям поліцейських: останні новини
У Черкаській області 27 січня під час операції із затримання озброєного злочинця загинули 4 поліцейських, ще одного було поранено. За даними поліції, підозрюваний влаштував засідку: коли правоохоронці прибули на місце та вийшли з автомобіля, він відкрив вогонь з автоматичної зброї. Усі загиблі отримали смертельні поранення. Серед загиблих були як співробітники спецпідрозділу, так і поліцейський офіцер громади. Двоє з них мали бойовий досвід і брали участь у відсічі російської агресії. Згодом нападника ліквідували. Ним виявився 59-річний колишній військовий, який був озброєний автоматом і мав бронежилет.
На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув 35-річний капітан поліції Віталій Кухарчук, який служив з 2010 року. У складі мобільної вогневої групи поліцейський захищав небо над Херсоном від ворожих дронів, на його рахунку були десятки знищених російських БпЛА.
В Одесі водій авто відкрив стрілянину по патрульних поліцейських під час перевірки документів, поранивши двох з них.