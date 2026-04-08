Нападник двічі вдарив хлопця ножем у стегно, а також поранив руку іншому чоловікові. Про це повідомили в поліції.

Дивіться також Прицільно бив у груди й шию: у поліції розкрили деталі вбивства військового ТЦК у Львові

Що відомо про вбивство у Києві?

Поліція повідомила, що 23-річний киянин вийшов на вулицю через сильний галас. На дитячому майданчику він побачив невідомого чоловіка.

Після зауваження нападник дістав ніж та двічі вдарив киянина у стегно. Чоловік помер від значної крововтрати.

У Києві затримали вбивцю 23-річного чоловіка

Правоохоронці зазначили, що зловмисник також спровокував конфлікт ще з одним 23-річним мешканцем столиці. Під час сутички нападник поранив киянина у руку.

Після вбивства та сутички зловмисник втік. Правоохоронці затримали його через декілька годин.

Вбивці повідомили про підозру в:

  • умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть;
  • хуліганстві.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Кримінальні події в Україні: останні новини

  • У Львові затримали інспектора митниці, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК ножем у шию. Нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

  • В Слов'янську затримано 50-річного місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві поліцейського, який раніше вже був судимий. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.

  • В Ірпені 52-річний батько, ймовірно, застрелив свою 11-річну доньку та покінчив із життям. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.