Нападник двічі вдарив хлопця ножем у стегно, а також поранив руку іншому чоловікові. Про це повідомили в поліції.
Що відомо про вбивство у Києві?
Поліція повідомила, що 23-річний киянин вийшов на вулицю через сильний галас. На дитячому майданчику він побачив невідомого чоловіка.
Після зауваження нападник дістав ніж та двічі вдарив киянина у стегно. Чоловік помер від значної крововтрати.
У Києві затримали вбивцю 23-річного чоловіка / Фото поліції
Правоохоронці зазначили, що зловмисник також спровокував конфлікт ще з одним 23-річним мешканцем столиці. Під час сутички нападник поранив киянина у руку.
Після вбивства та сутички зловмисник втік. Правоохоронці затримали його через декілька годин.
Вбивці повідомили про підозру в:
- умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть;
- хуліганстві.
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Кримінальні події в Україні: останні новини
У Львові затримали інспектора митниці, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК ножем у шию. Нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
В Слов'янську затримано 50-річного місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві поліцейського, який раніше вже був судимий. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічне.
В Ірпені 52-річний батько, ймовірно, застрелив свою 11-річну доньку та покінчив із життям. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.