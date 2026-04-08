Нападник двічі вдарив хлопця ножем у стегно, а також поранив руку іншому чоловікові. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про вбивство у Києві?

Поліція повідомила, що 23-річний киянин вийшов на вулицю через сильний галас. На дитячому майданчику він побачив невідомого чоловіка.

Після зауваження нападник дістав ніж та двічі вдарив киянина у стегно. Чоловік помер від значної крововтрати.

У Києві затримали вбивцю 23-річного чоловіка / Фото поліції

Правоохоронці зазначили, що зловмисник також спровокував конфлікт ще з одним 23-річним мешканцем столиці. Під час сутички нападник поранив киянина у руку.

Після вбивства та сутички зловмисник втік. Правоохоронці затримали його через декілька годин.

Вбивці повідомили про підозру в:

умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть;

хуліганстві.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

