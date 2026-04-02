Про це повідомила Національна поліція України.

Що сталося у Львові?

За словами правоохоронців, напад стався 2 квітня близько 14:15: поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

До розкриття злочину задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводилась поліцейська спецоперація,

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.

За словами поліції, наразі мотиви скоєного встановлюються.

Попередньо, нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Важливо! Тим часом журналісти "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляють, що вбивцею виявився митник Андрій Труш.

