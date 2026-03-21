Про це 21 березня повідомили у Національній поліції України.
Дивіться також Був судимий: поліція назвала прізвище підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов'янську
Кого підозрюють у вбивстві поліцейського?
У Нацполіції розповіли про введення спеціальної поліцейської операції, щоб розшукати та затримати нападника. У суботу, 21 березня, місцеві повідомили оперативників, що помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.
У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано,
– заявили правоохоронці.
У Нацполіції повідомили, що нападником виявився 50-річний раніше судимий житель Слов'янська. За попередніми даними, він перебував у СЗЧ. Правоохоронці вилучили у зловмисника речові докази, зокрема вогнепальну зброю.
Також поліціянти розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваному інкримінують вбивство правоохоронця, викрадення або привласнення вогнепальної зброї та незаконне поводження з нею.
Нападнику загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.
Що відомо про напад у Слов'янську?
За даними Нацполіції, у Слов'янську 19 березня чоловік стріляв по наряду поліції. Сталось це під час перевірки документів.
Стрілець втік з місця події. Там внаслідок нападу загинув капітан поліції Олег Захаренко.
Згодом правоохоронці повідомили, що підозрюють Фоменка Євгена Михайловича у вбивстві поліціянта.