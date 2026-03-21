Про це 21 березня повідомили у Національній поліції України.

Кого підозрюють у вбивстві поліцейського?

У Нацполіції розповіли про введення спеціальної поліцейської операції, щоб розшукати та затримати нападника. У суботу, 21 березня, місцеві повідомили оперативників, що помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано,

– заявили правоохоронці.

У Нацполіції повідомили, що нападником виявився 50-річний раніше судимий житель Слов'янська. За попередніми даними, він перебував у СЗЧ. Правоохоронці вилучили у зловмисника речові докази, зокрема вогнепальну зброю.

Також поліціянти розпочали кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваному інкримінують вбивство правоохоронця, викрадення або привласнення вогнепальної зброї та незаконне поводження з нею.

Нападнику загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

Що відомо про напад у Слов'янську?