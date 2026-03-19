Нападник утік, його розшукують правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція України.
Що відомо про інцидент?
У Слов’янську Донецької області під час виконання службових обов’язків загинув працівник поліції. Інцидент стався сьогодні, 19 березня, близько 11:30.
За попередніми даними, під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив вогонь по наряду поліції. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.
Після нападу зловмисник втік із місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для його затримання.
На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу нападника.
Напад на поліцію: останні новини
У Миколаєві чоловік під час мобілізаційних заходів поранив ножем поліцейського та військового, обох постраждалих госпіталізовано. Нападника затримали, йому загрожує від 9 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення.
На Буковині 48-річний колишній військовий кинув бойову гранату в бік поліцейського автомобіля, внаслідок чого двоє правоохоронців зазнали поранень. Після затримання нападника у його домі було проведено обшук, де вилучили зброю та боєприпаси.
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцію, одного з них було застрелено під час конфлікту. На місці інциденту працювали слідчі та представники Державного бюро розслідувань для перевірки правомірності застосування зброї.