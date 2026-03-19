Нападник утік, його розшукують правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція України.

Що відомо про інцидент?

У Слов’янську Донецької області під час виконання службових обов’язків загинув працівник поліції. Інцидент стався сьогодні, 19 березня, близько 11:30.

За попередніми даними, під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово відкрив вогонь по наряду поліції. Унаслідок отриманих вогнепальних поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко – старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Після нападу зловмисник втік із місця події. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для його затримання.

На місці працюють усі профільні служби. Правоохоронці встановлюють обставини злочину та особу нападника.

Напад на поліцію: останні новини