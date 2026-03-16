Інцидент трапився у Хортицькому районі міста. Близько 06:30 екіпаж патрульної поліції отримав виклик про побиття чоловіка та спробу грабежу і прибув на місце події. Про це розповідають у Нацполіції.

Що відомо про смертельну стрілянину у Запоріжжі?

Заявник вказав патрульним на двох осіб, імовірно, причетних до злочину. Під час з'ясування обставин один із чоловіків почав поводитися агресивно, не реагував на вимоги поліції зупинитися та дістав предмет, схожий на пістолет, який почав перезаряджати. Він також почав наближатися до поліцейського.

Правоохоронець відійшов до укриття, але чоловік пішов за ним і продовжував погрожувати предметом, схожим на зброю.

Через загрозу життю поліцейський застосував табельну зброю і зробив два постріли. Після цього один із чоловіків утік.

Інший намагався використати проти патрульних газовий балончик і чинив опір, тому його затримали із застосуванням кайданок.

Згодом неподалік поліцейські знайшли одного з нападників мертвим. Виявилося, що це військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину.

Його спільник також перебуває у статусі СЗЧ.

На місці працюють слідчі та представники Державного бюро розслідувань. Також призначено службове розслідування, щоб перевірити правомірність застосування зброї.

Сутичка між поліцією та військовими у СЗЧ: дивіться відео

Кримінальні інциденти за участі військових