Затримка з медичною допомогою тривала близько 10 хвилин і викликала хвилю обурення та нове розслідування. Про це пише Associated Press.

Дивіться також У США помітили макет російського ЗРК "Бук-М3": навіщо він знадобився американцям

Що відомо про інцидент?

Інцидент стався 31 березня 2025 року у місті Бріджпорт, штат Коннектикут. Поліція прибула на виклик про бійку, під час якої, за повідомленнями, деякі люди могли мати зброю.

Після прибуття правоохоронці звернули увагу на двох чоловіків в автомобілі. Коли одного з них попросили вийти для перевірки, він раптово почав тікати.

Під час переслідування офіцер Юн Хео відкрив вогонь і вистрілив у спину 39-річному водієві вантажівки Дайшану Бесту. За даними слідства, чоловік нібито дістав пістолет, коли тікав. У звіті зазначається, що офіцер стріляв, оскільки вважав, що його життю загрожує небезпека.

Після стрілянини до місця події викликали карету швидкої допомоги. Вона прибула о 18:02, але пораненого не забрала.

Причиною стало те, що в цей момент інша поліцейська – Ерін Перротта, яка брала участь у погоні, пережила сильний емоційний шок.

У звіті зазначено, що вона була: "видимо істеричною – плакала та швидко дихала". Поліцейську посадили у першу швидку. Пізніше вона сказала медикам: "Я в порядку, мені просто потрібно було звідси поїхати".

У результаті поранений чоловік залишився на місці та чекав на другу карету швидкої допомоги. Вона прибула приблизно через 10 хвилин після першої. Лише тоді Беста транспортували до лікарні.

До медзакладу він прибув на 14 хвилин пізніше, ніж поліцейська, яку забрала перша швидка. Чоловік отримав важкі поранення – куля пошкодила печінку та нирку. Попри зусилля лікарів, він помер трохи більш ніж через годину після госпіталізації.

Що показало розслідування?

Слідство встановило, що застосування зброї поліцейським було виправданим, оскільки чоловік нібито тримав пістолет і становив загрозу для офіцера.

Втім дії після стрілянини – зокрема використання першої швидкої для транспортування поліцейської – викликали серйозну критику.

У звіті слідства зазначили, що немає підтвердження, що саме затримка медичної допомоги спричинила смерть. Однак родина загиблого переконана, що швидше лікування могло врятувати йому життя.

Наразі поліція проводить додаткову внутрішню перевірку, а офіцерка Перротта перебуває в адміністративній відпустці через іншу справу.

Стрілянина у США: останні випадки