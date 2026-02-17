Поліція з’ясовує обставини трагедії та мотиви стрільця. Про це повідомляє АР.

Що відомо про трагедію?

У місті Павтакет, штат Род-Айленд, сталася стрілянина на хокейній арені під час молодіжної гри. За даними поліції, загинули троє людей, включно зі стрільцем, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Правоохоронці повідомили, що нападник відкрив вогонь усередині льодової арени, де перебували гравці, батьки та глядачі.

Начальник поліції Потакета Тіна Гонсалвес зазначила, що хтось допоміг швидко припинити сцену насильства, втрутившись і спробувавши приборкати стрільця, який прийшов, щоб подивитися хокейний матч члена сім'ї. Винуватець помер від вогнепального поранення, яке, очевидно, сам собі наніс.

Наразі слідчі встановлюють, що саме стало причиною стрілянини. За попередньою інформацією, загрози для громадськості більше немає, однак розслідування триває.

Однак це вже не перший випадок стрілянини у США за останні місяці