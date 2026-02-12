Федеральна влада оголосила жалобу, а прем’єр Марк Карні направив високопосадовця на місце трагедії. Про це пише Reurters.
Що відомо про стрілянину?
Стрілянина сталася 11 лютого у невеликій громаді Тамблер-Ридж у канадській провінції Британська Колумбія. За даними поліції, нападницею була 18-річна дівчина, яка діяла самостійно.
Правоохоронці повідомили, що перед атакою вона застрелила свою матір і 11-річного зведеного брата, а згодом відкрила вогонь у школі, де колись навчалася. Серед загиблих – вчителька та учні віком 12 – 13 років, ще десятки людей отримали поранення.
Після прибуття поліції нападницю знайшли мертвою – за попередніми даними, вона вчинила самогубство. Мотиви злочину наразі не встановлені.
Заступник комісара Двейн Макдональд, командир Королівської канадської кінної поліції в Британській Колумбії, заявив, що дівчина мала проблеми із психічним здоров'ям і він неодноразово її затримував.
Поліція неодноразово відвідувала це (сімейне) помешкання протягом останніх кількох років, вирішуючи проблеми психічного здоров'я нашої підозрюваної,
– сказав Макдональд.
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні назвав трагедію шоком для всієї країни та оголосив загальнонаціональну жалобу – державні прапори приспустили на сім днів.
Глава уряду також скасував поїздку до Європи та направив високопосадовця на місце стрілянини. У парламенті вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання, а світові лідери висловили співчуття Канаді.
У МЗС повідомили 24 Каналу, що інформація про наявність українців серед загиблих чи постраждалих відсутня.
