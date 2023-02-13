Нападником виявився учень 9 класу. Відомо, що підліток перебуває на психіатричному обліку.

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Проніс до школи сокиру та ніж: правоохоронці відкрили справу проти нападника

Місцеві ЗМІ повідомляють, що учень 9 класу зміг пронести у школу сокиру та ніж. Хлопець відійшов у вбиральню, де надягнув на себе маску.



Маска і сокира нападника / Фото Tengri News

Неповнолітній вийшов в ній у коридор і напав на старшокласників. Школяр поранив 3 учнів – постраждали підлітки, що навчаються у 9 та 10 класах.

Двох з них госпіталізували з колотими ранами голови та передпліччя, а ще один учень отримав необхідну медичну допомогу на місці. Відомо, що різанина трапилася у Петропавловській школі № 4.

За наявними даними, неповнолітній перебуває на психіатричному обліку. Його затримали правоохоронці та розпочали досудове розслідування за фактом замаху на вбивство.



Школа, у якій трапилася різанина / Фото Tengri News

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