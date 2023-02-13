Нападающим оказался ученик 9 класса. Известно, что ребенок находится на психиатрическом учете.

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Пронес в школу топор и нож: правоохранители открыли дело против нападающего

Местные СМИ сообщают, что ученик 9 класса смог пронести в школу топор и нож. Парень отошел в туалет, где надел на себя маску.



Маска и топор нападающего / Фото Tengri News

Несовершеннолетний вышел в ней в коридор и напал на старшеклассников. Школьник поранил 3 учеников – пострадали подростки, обучающиеся в 9 и 10 классах.

Двое из них были госпитализированы с колотыми ранами головы и предплечья, а еще один ученик получил необходимую медицинскую помощь на месте. Известно, что резня произошла в Петропавловской школе №4.

По имеющимся данным, несовершеннолетний состоит на психиатрическом учете. Его задержали правоохранители и начали досудебное расследование по факту покушения на убийство.



Школа, в которой случилась резня / Фото Tengri News

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