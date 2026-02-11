Стрілянина у школі сталася близько 13:20 за місцевим часом. Поліція прибула на місце вже за дві хвилини після виклику, тому багато людей вдалося врятувати. Про це пише CBC News.
Що відомо про стрілянину у середній школі Тамблер-Рідж?
Загалом загинуло 10 людей. Шестеро тіл знайшли всередині школи, одна людина померла дорогою до лікарні, ще двоє були виявлені мертвими в житловому будинку, який, за даними слідства, пов'язаний із нападницею. Сама нападниця скоїла самогубство.
Понад 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє потерпілих перебували у критичному стані та були доставлені до лікарні авіацією.
Учнів та персонал школи евакуювали в безпечне місце. Один із учнів 12 класу розповів, що вони більше двох годин були заблоковані у класі за дверима та столами, поки поліція не вивела їх на вулицю.
Підозрювана була темноволосою жінкою в сукні. Мотив нападу поки залишається невідомим.
Через трагедію початкова та середня школи Тамблер-Рідж залишатимуться закритими до кінця тижня.
