Стрілянина у школі сталася близько 13:20 за місцевим часом. Поліція прибула на місце вже за дві хвилини після виклику, тому багато людей вдалося врятувати. Про це пише CBC News.

Що відомо про стрілянину у середній школі Тамблер-Рідж?

Загалом загинуло 10 людей. Шестеро тіл знайшли всередині школи, одна людина померла дорогою до лікарні, ще двоє були виявлені мертвими в житловому будинку, який, за даними слідства, пов'язаний із нападницею. Сама нападниця скоїла самогубство.

Понад 25 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Двоє потерпілих перебували у критичному стані та були доставлені до лікарні авіацією.

Учнів та персонал школи евакуювали в безпечне місце. Один із учнів 12 класу розповів, що вони більше двох годин були заблоковані у класі за дверима та столами, поки поліція не вивела їх на вулицю.

Підозрювана була темноволосою жінкою в сукні. Мотив нападу поки залишається невідомим.

Через трагедію початкова та середня школи Тамблер-Рідж залишатимуться закритими до кінця тижня.

