Поліція розпочала пошуки винних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.
Дивіться також Голими руками знешкодив терориста в Сіднеї: герою пожертвували понад мільйон доларів
Що відомо про масову стрілянину у Південній Африці?
Інцидент стався близько 1-ї ночі в місцевій таверні. За повідомленням правоохоронців, близько 12 невідомих у білому комбінезоні та автомобілі сріблястого кольору відкрили вогонь по відвідувачах і продовжували стріляти хаотично, поки люди намагалися врятуватися втечею. Поліція закликає свідків надати будь-яку інформацію для розслідування.
Відомо, що загинуло щонайменше 9 людей, ще 10 отримали поранення.
Масові розстріли в Південній Африці не рідкість. Наприклад, 6 грудня в Солсвіллі, на захід від Преторії, 12 людей загинули, а 14 отримали поранення внаслідок нападу озброєних осіб на місцевий хостел.
Раніше теракт стався у Сіднеї
У Сіднеї на пляжі Бондай під час святкування Хануки сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 осіб і близько 60 зазнали поранень. Наймолодшою жертвою є 10-річна Маільда. Найстаршій жертві було 87 років.
Поліція затримала двох нападників 50 й 24 років. Правоохоронці підозрюють батька й сина – 50-річного Саджида Акрама, що загинув на місці події, і 24-річного Навіда.
Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що Навід Акрам був громадянином Австралії, тоді як його батько прибув у країну в 1998 році за студентською візою. Напад вважають цілеспрямованим проти єврейської громади.