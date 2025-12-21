Поліція розпочала пошуки винних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Дивіться також Голими руками знешкодив терориста в Сіднеї: герою пожертвували понад мільйон доларів

Що відомо про масову стрілянину у Південній Африці?

Інцидент стався близько 1-ї ночі в місцевій таверні. За повідомленням правоохоронців, близько 12 невідомих у білому комбінезоні та автомобілі сріблястого кольору відкрили вогонь по відвідувачах і продовжували стріляти хаотично, поки люди намагалися врятуватися втечею. Поліція закликає свідків надати будь-яку інформацію для розслідування.

Відомо, що загинуло щонайменше 9 людей, ще 10 отримали поранення.

Масові розстріли в Південній Африці не рідкість. Наприклад, 6 грудня в Солсвіллі, на захід від Преторії, 12 людей загинули, а 14 отримали поранення внаслідок нападу озброєних осіб на місцевий хостел.

Раніше теракт стався у Сіднеї