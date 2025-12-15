Сума збору вже перевищила 1,2 мільйона доларів й продовжує збирати донати з усього світу. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Sky News.
До теми Пережив Голокост: що відомо про емігранта з України, який загинув під час теракту в Сіднеї
Що відомо про чоловіка який голіруч протистояв озброєному нападнику?
43-річний власник фруктового магазину Ахмед аль-Ахмед став відомим завдяки відео, на якому він атакує стрільця і фактично зупиняє його, запобігаючи подальшим жертвам.
Унаслідок сутички Ахмед отримав серйозні поранення. Так, один куля потрапила йому в руку, ще одна – у кисть, після чого його госпіталізували та прооперували. Наразі він проходить лікування.
Захопившись таким вчинком, один із найбагатших людей світу, американський інвестбанкeр Білл Екман, оголосив про намір відзначити героїзм австралійця Ахмеда аль-Ахмеда. Він пожертвував 99 999 доларів на збір коштів для Ахмеда та його родини через платформу GoFundMe
Тим часом родичі називають Ахмеда героєм.
Він герой, на 100%. Без його дій могло бути набагато більше жертв,
– підкреслив його двоюрідний брат.
Прем'єр-міністр Нового Південного Вельсу Кріс Міннс та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе відзначили сміливість Ахмеда, підкресливши, що його дії врятували численні життя.
Зі свого боку президент США Дональд Трамп на різдвяному прийомі в Білому домі також висловив повагу герою, заявивши, що Ахмед проявив виняткову мужність, атакувавши стрільця лоб у лоб і рятуючи людей.
Більше про стрілянину в Бондай
У неділю, 14 грудня, на пляжі Бондай у Сіднеї сталася стрілянина під час масового заходу на честь першого дня святкування Хануки, на який зібралися сотні людей. Очевидці повідомляли про десятки пострілів. Паніка змусила людей розбігтися по пляжу. Жертвами теракту стали щонайменше 16 людей, десятки поранені.
Поліція встановила, що нападниками були батько та син віком 50 і 24 років. Батько володів шістьма легально зареєстрованими вогнепальними засобами. Під час інциденту він загинув на місці, а його 24-річний син наразі перебуває у критичному стані в лікарні.
За повідомленням Daily Mail, серед загиблих – уродженець України Алекс Клейтман. Його дружина Лариса розповіла, що чоловік загинув, намагаючись прикрити її під час нападу.
Також внаслідок теракту загинув уродженець Ужгорода Тібор Віцен, який брав участь у запаленні першої ханукальної свічки в Австралії.