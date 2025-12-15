Сума збору вже перевищила 1,2 мільйона доларів й продовжує збирати донати з усього світу. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що відомо про чоловіка який голіруч протистояв озброєному нападнику?

43-річний власник фруктового магазину Ахмед аль-Ахмед став відомим завдяки відео, на якому він атакує стрільця і фактично зупиняє його, запобігаючи подальшим жертвам.

Унаслідок сутички Ахмед отримав серйозні поранення. Так, один куля потрапила йому в руку, ще одна – у кисть, після чого його госпіталізували та прооперували. Наразі він проходить лікування.

Захопившись таким вчинком, один із найбагатших людей світу, американський інвестбанкeр Білл Екман, оголосив про намір відзначити героїзм австралійця Ахмеда аль-Ахмеда. Він пожертвував 99 999 доларів на збір коштів для Ахмеда та його родини через платформу GoFundMe

Тим часом родичі називають Ахмеда героєм.

Він герой, на 100%. Без його дій могло бути набагато більше жертв,

– підкреслив його двоюрідний брат.

Прем'єр-міністр Нового Південного Вельсу Кріс Міннс та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе відзначили сміливість Ахмеда, підкресливши, що його дії врятували численні життя.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп на різдвяному прийомі в Білому домі також висловив повагу герою, заявивши, що Ахмед проявив виняткову мужність, атакувавши стрільця лоб у лоб і рятуючи людей.

