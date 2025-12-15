Що відомо про жертву теракту – повідомляє 24 Канал із посиланням на NBCNews. Деталі розповіла дружина покійного.

Що відомо про загиблого емігранта з України?

Алекс Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір'ю та молодшим братом у Сибіру. Пізніше він із дружиною Ларисою Клейтман емігрував до Австралії з України.

За даними Daily Mail, вони прожили у шлюбі понад 50 років. У пари двоє дітей та 11 онуків.

Подружжя приїхало на урочистості з району Матравіль. Чоловік став однією з 15 жертв антисемітського нападу.

Для нас це завжди було дуже-дуже гарне свято (Ханука – 24 Канал), протягом багатьох-багатьох років… Я думаю, що його застрелили в потилицю, бо він підвівся, щоб захистити мене,

– розповіла Лариса.

До слова, це була найбільша масова стрілянина в Австралії з часу трагедії в Порт-Артурі в Тасманії в 1996 році.

Хто влаштував теракт в Австралії?