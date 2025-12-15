Що відомо про жертву теракту – повідомляє 24 Канал із посиланням на NBCNews. Деталі розповіла дружина покійного.
Що відомо про загиблого емігранта з України?
Алекс Клейтман пережив Голокост разом зі своєю матір'ю та молодшим братом у Сибіру. Пізніше він із дружиною Ларисою Клейтман емігрував до Австралії з України.
За даними Daily Mail, вони прожили у шлюбі понад 50 років. У пари двоє дітей та 11 онуків.
Подружжя приїхало на урочистості з району Матравіль. Чоловік став однією з 15 жертв антисемітського нападу.
Для нас це завжди було дуже-дуже гарне свято (Ханука – 24 Канал), протягом багатьох-багатьох років… Я думаю, що його застрелили в потилицю, бо він підвівся, щоб захистити мене,
– розповіла Лариса.
До слова, це була найбільша масова стрілянина в Австралії з часу трагедії в Порт-Артурі в Тасманії в 1996 році.
Хто влаштував теракт в Австралії?
- В організації теракту поліція підозрює батька й сина: 50-річний Саджид Акрам загинув на місці події, а 24-річний Навід перебуває в критичному стані в лікарні.
- Вік жертв коливається в межах від 10 до 87 років.
- Після трагедії в країні можуть ввести суворіші закони про контроль над зброєю. До слова, старший підозрюваний мав ліцензію на 6 одиниць вогнепальної зброї.