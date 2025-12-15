За даними поліції, у злочині підозрюють батька й сина. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

Хто влаштував теракт в Австралії?

В організації теракту поліція підозрює батька й сина: 50-річний Саджид Акрам загинув на місці події, а 24-річний Навід перебуває в критичному стані в лікарні.

Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що Навід Акрам був громадянином Австралії, тоді як його батько прибув у країну в 1998 році за студентською візою.

Напад вважають цілеспрямованим проти єврейської громади. У лікарнях досі залишаються 40 осіб, зокрема двоє правоохоронців у важкому та стабільному стані. Вік жертв – від 10 до 87 років.

До слова, це була найбільша масова стрілянина в Австралії з часу трагедії в Порт-Артурі в Тасманії в 1996 році.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе пообіцяв ввести більш суворі закони про контроль над зброєю. Реформи включатимуть обмеження кількості вогнепальної зброї, яку може мати одна особа, та перевірку наявних ліцензій.

Одного зі злочинців знешкодив 43-річний власник фруктового магазину Ахмед аль-Ахмед, що потрапило на відео. Небайдужий зазнав поранення і вже переніс операцію.

Що відомо про загиблого емігранта з України?