Теракт став другим за числом жертв і історії Австралії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про смерть українця через теракт в Австралії?

Серед загиблих у Сіднеї ідентифікували Алекса Клейтмана, який з дружиною Ларисою емігрував з України до дітей в Австралії.

Він прийшов на пляж Бонді, щоб відсвяткувати Хануку, для нас це завжди було дуже, дуже гарним святом протягом багатьох, багатьох років,

– розповіла дружина.

Куля влучила чоловікові у голову, коли той намагався захистити свою дружину. Вони жили разом понад 50 років.

Під час Другої світової війни Алекс був дитиною та пережив її в евакуації у Сибіру.

Що відомо про теракт у Сіднеї?