Проте все ж відомо про понад 10 загиблих та десятки постраждалих внаслідок теракту. Про це пише 24 Канал з посиланням на ABC.

Дивіться також Терористи розстріляли людей на святкуванні Хануки в Австралії: є жертви та поранені

Як чоловік роззброїв нападника?

На відео, яке поширив один зі свідків, видно, як цивільний підкрався до стрільця зі спини, коли той вистрілив. Далі чоловік схопив нападника та відібрав зброю, поваливши того на землю. Опісля цивільний навів зброю на стрільця.

Очевидець стрілянини роззброїв терориста: дивіться відео

Згодом ще один цивільний кинув щось у нападника. Тим часом другий терорист перебував на мосту неподалік і продовжував стрілянину, а жестом, ймовірно, покликав свого спільника.

Як пише видання, на місце події оперативно прибула поліція. За їхніми даними, один із нападників загинув на місці, а інший отримав поранення.

За даними The Times of Israel, перехожим виявився Ахмед аль-Ахмед – 43-річний власник фруктового магазину та батько двох дітей. Як розповів його двоюрідний брат, чоловік зазнав двох вогнепальних поранень. Наразі він перебуває у лікарні, де його прооперують.

Зазначається, що Ахмед не мав досвіду поводження зі зброєю. Однак, проходячи повз, вирішив втрутитися та зупинити стрільця.

Прем'єр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс назвав дії цивільного "найнеймовірнішою сценою, яку він коли-небудь бачив". Він переконаний, що завдяки хоробрості Ахмеда вдалося врятувати багато життів.

Подробиці теракту у Сіднеї