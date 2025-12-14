Однако все же известно о более 10 погибших и десятках пострадавших в результате теракта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC.

Как мужчина разоружил нападающего?

На видео, которое распространил один из свидетелей, видно, как гражданский подкрался к стрелку со спины, когда тот выстрелил. Далее мужчина схватил нападавшего и отобрал оружие, повалив того на землю. После гражданский навел оружие на стрелка.

Очевидец стрельбы разоружил террориста: смотрите видео

Впоследствии еще один гражданский бросил что-то в нападающего. Тем временем второй террорист находился на мосту неподалеку и продолжал стрельбу, а жестом, вероятно, позвал своего сообщника.

Как пишет издание, на место происшествия оперативно прибыла полиция. По их данным, один из нападавших погиб на месте, а другой получил ранения.

По данным The Times of Israel, прохожим оказался Ахмед аль-Ахмед – 43-летний владелец фруктового магазина и отец двоих детей. Как рассказал его двоюродный брат, мужчина получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице, где его прооперируют.

Отмечается, что Ахмед не имел опыта обращения с оружием. Однако, проходя мимо, решил вмешаться и остановить стрелка.

Премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс назвал действия гражданского "самой невероятной сценой, которую он когда-либо видел". Он убежден, что благодаря храбрости Ахмеда удалось спасти много жизней.

Подробности теракта в Сиднее