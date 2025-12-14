Однако все же известно о более 10 погибших и десятках пострадавших в результате теракта. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ABC.
Смотрите также Террористы расстреляли людей на праздновании Хануки в Австралии: есть жертвы и раненые
Как мужчина разоружил нападающего?
На видео, которое распространил один из свидетелей, видно, как гражданский подкрался к стрелку со спины, когда тот выстрелил. Далее мужчина схватил нападавшего и отобрал оружие, повалив того на землю. После гражданский навел оружие на стрелка.
Очевидец стрельбы разоружил террориста: смотрите видео
Впоследствии еще один гражданский бросил что-то в нападающего. Тем временем второй террорист находился на мосту неподалеку и продолжал стрельбу, а жестом, вероятно, позвал своего сообщника.
Как пишет издание, на место происшествия оперативно прибыла полиция. По их данным, один из нападавших погиб на месте, а другой получил ранения.
По данным The Times of Israel, прохожим оказался Ахмед аль-Ахмед – 43-летний владелец фруктового магазина и отец двоих детей. Как рассказал его двоюродный брат, мужчина получил два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице, где его прооперируют.
Отмечается, что Ахмед не имел опыта обращения с оружием. Однако, проходя мимо, решил вмешаться и остановить стрелка.
Премьер штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс назвал действия гражданского "самой невероятной сценой, которую он когда-либо видел". Он убежден, что благодаря храбрости Ахмеда удалось спасти много жизней.
Подробности теракта в Сиднее
На пляже Бондай произошла стрельба в первый день празднования Хануки. Там находилось более сотни человек. По словам очевидцев, во время нападения прозвучало до полусотни выстрелов. Люди в панике пытались спастись и помогали пострадавшим.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе назвал события шокирующими и трагическими.
Правоохранители просят не приближаться к пляжу и избегать этого района.