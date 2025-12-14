Очевидці повідомляють, що пролунали десятки пострілів – імовірно до 50. Люди в паніці почали тікати з пляжу. За словами місцевих жителів, на землі лежали поранені, всюди була кров, передає 24 Канал із посиланням на ITV та Brisbane Times.

Що відомо про стрілянину на пляжі Бондай?

Близько 18:40 за місцевим часом до району масово почали прибувати поліцейські та машини екстрених служб. На місці події люди намагалися надавати першу допомогу – на відео з соцмереж видно, як двом чоловікам проводять серцево-легеневу реанімацію на пішохідному мосту біля пляжу. Поруч було видно гільзи та сліди крові.

Жахлива стрілянина у Сіднеї: дивіться відео

Під час поліцейської операції були затримані двоє нападників.

Журналісти, які працюють на місці, повідомили про кількох жертв. Наразі йдеться про щонайменше 10 загиблих, серед яких є діти. Також близько 60 осіб отримали поранення. Постраждалих доправляли каретами швидкої допомоги до лікарні Принца Уельського у районі Рендвік.

Поліція закликала людей уникати району, не наближатися до пляжу та чітко виконувати всі вказівки правоохоронців, а тих, хто опинився поблизу, – залишатися в укриттях.

Терористи розстріляли людей на пляжі у Сіднеї / Фото Flavio Brancaleone

Із заявою виступив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він назвав події шокуючими й трагічними.

Двоє чоловіків у чорному одязі стріляють із рушниць з пішохідного мосту: дивіться відео

Затримання нападників: дивіться відео

Перехожий голими руками знешкоджує одного з нападників: дивіться відео

