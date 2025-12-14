Очевидці повідомляють, що пролунали десятки пострілів – імовірно до 50. Люди в паніці почали тікати з пляжу. За словами місцевих жителів, на землі лежали поранені, всюди була кров, передає 24 Канал із посиланням на ITV та Brisbane Times.
Що відомо про стрілянину на пляжі Бондай?
Близько 18:40 за місцевим часом до району масово почали прибувати поліцейські та машини екстрених служб. На місці події люди намагалися надавати першу допомогу – на відео з соцмереж видно, як двом чоловікам проводять серцево-легеневу реанімацію на пішохідному мосту біля пляжу. Поруч було видно гільзи та сліди крові.
Жахлива стрілянина у Сіднеї: дивіться відео
Під час поліцейської операції були затримані двоє нападників.
Журналісти, які працюють на місці, повідомили про кількох жертв. Наразі йдеться про щонайменше 10 загиблих, серед яких є діти. Також близько 60 осіб отримали поранення. Постраждалих доправляли каретами швидкої допомоги до лікарні Принца Уельського у районі Рендвік.
Поліція закликала людей уникати району, не наближатися до пляжу та чітко виконувати всі вказівки правоохоронців, а тих, хто опинився поблизу, – залишатися в укриттях.
Терористи розстріляли людей на пляжі у Сіднеї / Фото Flavio Brancaleone
Із заявою виступив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він назвав події шокуючими й трагічними.
Двоє чоловіків у чорному одязі стріляють із рушниць з пішохідного мосту: дивіться відео
Затримання нападників: дивіться відео
Перехожий голими руками знешкоджує одного з нападників: дивіться відео
Що відомо про стрілянину в Браунському університеті?
- У суботу, 13 грудня, невідомий зайшов до одного із навчальних корпусів Браунського університету та відкрив вогонь по студентах. Ті якраз готувалися до іспитів.
- Внаслідок інциденту двоє студентів загинули, ще 9 людей отримали поранення.
- Злочинець, одягнутий у чорне, на вигляд приблизно 30 років, втік з місця події.