Чоловік був дорогою й шанованою людиною, дуже близькою до посланців Хабаду в Сіднеї. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврейський громадський центр Ужгорода та Карпат.
Що відомо про загиблого внаслідок теракту в Австралії?
Зазначається, що Тібор прагнув бути активною частиною громади, допомагав, підтримував і поширював світло, добро та милосердя навколо себе.
Нехай буде благословенна його пам’ять. Його свята й чиста душа була вбита руками проклятих лиходіїв, але, без сумніву, підніметься до найвищих висот і стане заступником за свою дорогу родину, за свою громаду і за весь народ Ізраїлю,
– написали у Єврейському громадському центрі Ужгорода та Карпат.
Зауважимо, що внаслідок теракту також загинув емігрант з України. Алекс Клейтман пережив Голокост, емігрував до Австралії, прожив у шлюбі понад 50 років і загинув, захищаючи свою дружину.
Теракт у Сіднеї: коротко про головне
У Сіднеї на пляжі Бондай під час святкування Хануки сталася стрілянина, внаслідок якої загинуло щонайменше 16 осіб і близько 60 зазнали поранень. Наймолодшою жертвою є 10-річна Маільда.
Поліція затримала двох нападників 50 і 24 років. Правоохоронці підозрюють батька й сина – 50-річного Саджида Акрама, що загинув на місці події, і 24-річного Навіда.
Міністр внутрішніх справ Тоні Берк заявив, що Навід Акрам був громадянином Австралії, тоді як його батько прибув у країну в 1998 році за студентською візою. Напад вважають цілеспрямованим проти єврейської громади.