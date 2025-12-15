Мужчина был дорогим и уважаемым человеком, очень близким к посланцам Хабада в Сиднее. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврейский общественный центр Ужгорода и Карпат.

Что известно о погибшем в результате теракта в Австралии?

Отмечается, что Тибор стремился быть активной частью общества, помогал, поддерживал и распространял свет, добро и милосердие вокруг себя.

Да будет благословенна его память. Его святая и чистая душа была убита руками проклятых злодеев, но, без сомнения, поднимется до самых высоких высот и станет заступником за свою дорогую семью, за свою общину и за весь народ Израиля, пока мы не удостоимся полного освобождения очень скоро,

– написали в Еврейском общественном центре Ужгорода и Карпат.