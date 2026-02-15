Вбивцю затримали того ж дня. Про це повідомив Офіс шерифа округу Мур.

Що відомо про трагедію?

Дівчина народилася у місті Біла Церква та разом із родиною виїхала до США після початку повномасштабної агресії Росії. Усі члени її сім'ї наразі проживають у Сполучених Штатах.

Близько 07:45 поліція отримала повідомлення про стрілянину в приватному будинку в населеному пункті Васс. Після прибуття на місце правоохоронці виявили двох загиблих – 21-річну жінку та 28-річного чоловіка.

Попередньо встановлено, що підозрюваний – 25-річний Калеб Хейден Фосно, колишній партнер загиблої, прибув до Північної Кароліни зі штату Огайо, подолавши близько семи годин у дорозі. Він незаконно проник до будинку вночі, де перебували молодші діти родини – дві сестри шкільного віку та шестирічний брат.

За даними слідства, чоловік розбудив дітей і змусив хлопчика провести його до кімнати сестри. Після цього він здійснив кілька пострілів на очах дитини, внаслідок чого Катерина Товмаш загинула. Смертельні поранення також отримав чоловік, який перебував поруч із нею.

Після злочину підозрюваний утік з місця події. Його оголосили в розшук, припускаючи, що він намагатиметься повернутися до Огайо. Того ж дня правоохоронці затримали його в місті Кошоктон. Чоловікові висунули обвинувачення у незаконному проникненні до житла та за двома пунктами умисного вбивства.

