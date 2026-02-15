Про це повідомили в Хмельницькому районному управлінні поліції. Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту в торговому центрі.

Що відомо про стрілянину в ТЦ у Хмельницькому?

Попередньо, один із відвідувачів під час конфлікту напав на охоронця.

На місце події викликали поліцію. Чоловіка затримали. Інформація про стрільбу, яка шириться мережею, не відповідає дійсності. Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення,

– інформували в поліції.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур, з якою зв'язався 24 Канал, не навела інших деталей, окрім офіційного повідомлення на сторінці поліції.

Раніше журналістам Суспільного вона сказала: інцидент в "Оазисі" дійсно був.

Судячи з усього, хтось постраждав

Принаймні директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів Суспільному, що до "Оазису" приїздила бригада швидкої.

"Медики доправили до травмпункту міської лікарні чоловіка, який перебував у торговельному центрі", – написало видання.

Проте про характер його травм деталей нема.

"Оазис" – найбільший торгово-розважальний центр Хмельницького.

Показуємо на карті ТЦ "Оазис" у Хмельницькому, де стався конфлікт

Звідки взагалі інформація про стрілянину в Хмельницькому?

Про це увечері 15 лютого повідомили джерела "РБК-Україна".

Стрілянина сталася у торгівельному центрі "Оазис". Наразі щодо поранених та інших деталей інциденту інформації немає,

– ішлося в матеріалі.

У мережі частина пабліків писала про стрілянину, частина спростовувала це. Дехто наводив дані про охоронця, якого вдарили в обличчя, дехто писав про поранення в ногу, нібито постраждало декілька людей.

