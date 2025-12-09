Про це пише 24 Канал із посиланням на громаду Кобилецька Поляна.

Що відомо про загибель українки в Чехії?

Батько дівчини підтвердив, що поліція міста Фрідек-Містек знайшла тіло 22-річної Андріяни Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. Правоохоронці також затримали підозрюваного, який зізнався у скоєнні злочину.

Напередодні мережею поширилася інформація, в якій невідомі звинуватили у цій справі непричетного молодика. Ця інформація не відповідає дійсності, що також підтвердив батько вбитої українки.

Після необхідних процесуальних та адміністративних заходів, тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андріяни Офрім. Вічна та світла пам'ять!

