Про це пише 24 Канал із посиланням на громаду Кобилецька Поляна.
Що відомо про загибель українки в Чехії?
Батько дівчини підтвердив, що поліція міста Фрідек-Містек знайшла тіло 22-річної Андріяни Офрім, яка перебувала в розшуку з 21 листопада. Правоохоронці також затримали підозрюваного, який зізнався у скоєнні злочину.
Напередодні мережею поширилася інформація, в якій невідомі звинуватили у цій справі непричетного молодика. Ця інформація не відповідає дійсності, що також підтвердив батько вбитої українки.
Після необхідних процесуальних та адміністративних заходів, тіло дівчини буде передано родині та доставлено в Україну для поховання.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андріяни Офрім. Вічна та світла пам'ять!
