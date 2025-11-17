Ініціатори збору відкрито заявили, що хотіли б побачити цю ракету в небі над Москвою або Санкт-Петербургом. Про це розповідає 24 Канал.
Що відомо про профінансовану чехами ракету?
На корпус "Фламінго" нанесли напис Dana 1 – на честь чеської ядерної фізикині Дани Драбової.
До речі, Дана Драбова, яка очолювала Державне управління ядерної безпеки Чехії з 1999 до 2025 року, померла у жовтні. Після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримувала Україну.
Громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" у Чехії зібрала 12,5 мільйона крон (понад 600 тисяч доларів) на придбання ракети "Фламінго".
Ракета, придбана на кошти чехів / Фото Єфрема Лукацького
Кошти збирали ще у жовтні, і за 48 годин волонтерам вдалося залучити 16 мільйонів крон, перевищивши первинну мету.
Крім того, виробник озброєння – компанія Fire Point – заявив, що подвоїть суму збору та передасть дві ракети замість однієї.
Ми розмовляли з виробником, українською компанією Fire Point. Вони сказали нам, що подвоїть пожертву,
розповів журналістам співзасновник ініціативи Мартін Ондрачек.
Що відомо про компанію Fire Point?
Нещодавно Україна розпочала серійне виробництво крилатої ракети FP-5 "Фламінго", здатної долати до 3000 кілометрів.
Випуск FP-5 забезпечує саме компанія Fire Point.
Проєкт став результатом міжнародної кооперації, зокрема за участі Великої Британії, і покликаний посилити спроможність України реагувати на російські загрози.
Також 4 вересня українська компанія Fire Point оголосила про розробку нового озброєння, здатного з високою точністю уражати цілі на відстані до 200 кілометрів.
Водночас у медіа з'явилася інформація, що НАБУ нібито перевіряє діяльність Fire Point у межах розслідування щодо можливого завищення вартості та обсягів постачання дронів для Міноборони, а також через можливі зв'язки компанії з Тимуром Міндічем.
Зі свого боку у Fire Point ці твердження назвали безпідставними чутками та наголосили, що перевірки є частиною ширшого моніторингу системи оборонних закупівель.