Ініціатори збору відкрито заявили, що хотіли б побачити цю ракету в небі над Москвою або Санкт-Петербургом. Про це розповідає 24 Канал.

Читайте також Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale: коли їх можна отримати

Що відомо про профінансовану чехами ракету?

На корпус "Фламінго" нанесли напис Dana 1 – на честь чеської ядерної фізикині Дани Драбової.

До речі, Дана Драбова, яка очолювала Державне управління ядерної безпеки Чехії з 1999 до 2025 року, померла у жовтні. Після початку повномасштабного вторгнення вона відкрито підтримувала Україну.

Громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" у Чехії зібрала 12,5 мільйона крон (понад 600 тисяч доларів) на придбання ракети "Фламінго".



Ракета, придбана на кошти чехів / Фото Єфрема Лукацького

Кошти збирали ще у жовтні, і за 48 годин волонтерам вдалося залучити 16 мільйонів крон, перевищивши первинну мету.

Крім того, виробник озброєння – компанія Fire Point – заявив, що подвоїть суму збору та передасть дві ракети замість однієї.

Ми розмовляли з виробником, українською компанією Fire Point. Вони сказали нам, що подвоїть пожертву,

розповів журналістам співзасновник ініціативи Мартін Ондрачек.

Що відомо про компанію Fire Point?