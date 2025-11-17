Инициаторы сбора открыто заявили, что хотели бы увидеть эту ракету в небе над Москвой или Санкт-Петербургом. Об этом рассказывает 24 Канал.
Что известно о профинансированной чехами ракете?
На корпус "Фламинго" нанесли надпись Dana 1 – в честь чешского ядерного физика Даны Драбовой.
Кстати, Дана Драбова, которая возглавляла Государственное управление ядерной безопасности Чехии с 1999 до 2025 года, умерла в октябре. После начала полномасштабного вторжения она открыто поддерживала Украину.
Общественная инициатива "Подарок для Путина" в Чехии собрала 12,5 миллиона крон (более 600 тысяч долларов) на приобретение ракеты "Фламинго".
Ракета, приобретена на средства чехов / Фото Ефрема Лукацкого
Средства собирали еще в октябре, и за 48 часов волонтерам удалось привлечь 16 миллионов крон, превысив первоначальную цель.
Кроме того, производитель вооружения – компания Fire Point – заявил, что удвоит сумму сбора и передаст две ракеты вместо одной.
Мы разговаривали с производителем, украинской компанией Fire Point. Они сказали нам, что удвоят пожертвование,
рассказал журналистам соучредитель инициативы Мартин Ондрачек.
Что известно о компании Fire Point?
Недавно Украина начала серийное производство крылатой ракеты FP-5 "Фламинго", способной преодолевать до 3000 километров.
Выпуск FP-5 обеспечивает именно компания Fire Point.
Проект стал результатом международной кооперации, в частности при участии Великобритании, и призван усилить способность Украины реагировать на российские угрозы.
Также 4 сентября украинская компания Fire Point объявила о разработке нового вооружения, способного с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 200 километров.
В то же время в медиа появилась информация, что НАБУ якобы проверяет деятельность Fire Point в рамках расследования относительно возможного завышения стоимости и объемов поставок дронов для Минобороны, а также из-за возможных связей компании с Тимуром Миндичем.
Со своей стороны в Fire Point эти утверждения назвали безосновательными слухами и отметили, что проверки являются частью более широкого мониторинга системы оборонных закупок.