Про це пише 24 Канал з посиланням на чеське видання Novinky. У шахрайстві слідчі підозрюють двох чоловіків та двох жінок з Південно-Східної Європи, які тимчасово проживали в Чехії.

Як шахраї вкрали гроші українських біженок у Чехії?

Як повідомляє видання, в Остраві вдалося викрити масштабну шахрайську схему, пов'язану із соціальними виплатами біженцям з України. Зловмисники викрали банківські дані українок та привласники мільйони чеських крон.

Ще два роки тому до поліції надходили заяви про нецільове використання так званих житлових допомог для громадян Чехії, які давали прихисток українцям. Однак на цьому шахраї не зупинилися й почали красти гроші, безпосередньо використовуючи дані переселенок. Від їхніх дій постраждали щонайменше 70 українок.

Спочатку вони пропонували їм допомогу в оформленні гуманітарної допомоги. Згодом, завдяки зловживанню отриманими банківськими ідентифікаторами жінок, вони мали електронною поштою подавати заявки на отримання внеску для солідарних домогосподарств від їхнього імені,

– розповідає речниця поліції Соня Штєтінська.

Звичайно, що жінки не здогадувалися, що працюють із шахраями, а тому свідомо надали їм свої дані. Провівши розслідування, поліція встановила, що четверо злочинців таким чином підробили майже 750 заяв на допомогу. Чеська Республіка отримала збитків на суму майже 2,8 мільйона крон.

Правоохоронці також дізналися, що отримані кошти злочинці використовували для подорожей на дорогі закордонні відпустки та на покупки в інтернеті. У підозрюваних провели обшуки, під час яких вилучили іноземну валюту, мотоцикл та інше майно.

