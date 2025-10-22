Деталі в середу, 20 жовтня, повідомили в Офісі Генпрокурора та Національній поліції, передає 24 Канал. Хлопцям уже повідомили про підозру, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Що відомо про шахрайську схему?
За даними слідства, 17-річний та 20-річний мешканці Одеси створили низку фейкових акаунтів, використовуючи справжнє ім'я відомого українського військовослужбовця "Мадяра".
Зловмисники публікували реальні відео з командувачем і збирали кошти нібито для підрозділу, але витрачали їх на власні потреби.
Майже за пів року хлопці "заробили" щонайменше 1 мільйон гривень.
Шахраї збирали кошти від імені "Мадяра": дивіться фото
Кіберполійцейські встановили адміністраторів акаунтів і місця їхнього проживання. За результатами обшуків у квартирах вилучено речові докази, зокрема мобільні телефони й банківські картки.
Дії підозрюваних кваліфікували як шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
Тривають слідчі дії з метою встановлення можливих співучасників, повного кола потерпілих та загальної суми завданих збитків. Можлива додаткова кваліфікація,
– додали в поліції.
До слова, наразі відомо про 7 громадян, які перерахували кошти на рахунки зловмисників. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, але неповнолітнього фігуранта відправили під домашній арешт.
