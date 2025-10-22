Детали в среду, 20 октября, сообщили в Офисе Генпрокурора и Национальной полиции, передает 24 Канал. Парням уже сообщили о подозрении, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите также Чтобы не попасть на мошенников: в МВД рассказали, как распознать фейковые объявления

Что известно о мошеннической схеме?

По данным следствия, 17-летний и 20-летний жители Одессы создали ряд фейковых аккаунтов, используя настоящее имя известного украинского военнослужащего "Мадьяра".

Злоумышленники публиковали реальные видео с командующим и собирали средства якобы для подразделения, но тратили их на собственные нужды.

Почти за полгода парни "заработали" по меньшей мере 1 миллион гривен.

Мошенники собирали средства от имени "Мадьяра": смотрите фото

Киберполицейские установили администраторов аккаунтов и места их проживания. По результатам обысков в квартирах изъяты вещественные доказательства, в частности мобильные телефоны и банковские карты.

Действия подозреваемых квалифицировали как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия с целью установления возможных соучастников, полного круга потерпевших и общей суммы нанесенного ущерба. Возможна дополнительная квалификация,

– добавили в полиции.

К слову, пока известно о 7 гражданах, которые перечислили средства на счета злоумышленников. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, но несовершеннолетнего фигуранта отправили под домашний арест.

Последние новости о мошенничестве в Украине: