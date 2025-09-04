Как работала схема мошенников?

В Украине разоблачена группа интернет-мошенников, которые под видом предоставления "государственной помощи" похищали деньги с банковских карточек граждан. Для этого они создали фишинговый сайт, имитирующий портал государственных услуг "Дія", пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники распространяли в Facebook рекламу о якобы государственных выплатах. После перехода по ссылке пользователи попадали на поддельный ресурс, где открывалось окно, стилизованное под банковское приложение, которое выглядело достаточно убедительно, поэтому не вызывало подозрений.

Примечательно! Правоохранители уже установили по меньшей мере двух пострадавших и продолжают выяснять полное количество жертв схемы.

Люди вводили пин-коды своих карточек, а также логины и пароли к мобильному банкингу, фактически предоставляя мошенникам доступ к счетам.

Фигурантам сообщили о подозрении по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно, группой лиц и с использованием электронно-вычислительной техники.

Важно! Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры намерены ходатайствовать в суде о содержании подозреваемых под стражей.

Что известно о мошенничестве в Украине?