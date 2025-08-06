Откуда известно, что чиновники меняют данные в декларациях?

Всего было выявлено 423 случая "ошибок". Общая сумма погрешностей достигла 5,8 миллиарда гривен или в среднем – 13,6 миллиона гривен на каждую декларацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

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Что известно об этих проверках:

осуществлялась проверка не всех деклараций, а только высокорисковых;

по состоянию на конец июня было осуществлено 1 203 проверки, предполагается – 1 534;

нарушений не было найдено только в 0,9% случаев.

Обратите внимание! За январь-июнь было подано 706 311 деклараций (на 34% меньше чем за аналогичный период прошлого года). Интересно, что 71 из них были переданы в марте.

Какими были нарушения в декларациях чиновников?

Ошибаться в декларациях можно и безнаказанно. Речь идет о погрешности на сумму менее 100 прожиточных минимумов. То есть, сейчас это почти 302 тысячи гривен.

За такие погрешности предусмотрена дисциплинарная ответственность – выговоры, увольнение, лишение премий. Именно такие нарушения обнаружили в почти половине проверок (45% или 558 проверок),

– говорится в сообщении Опендатабота.

Также известно о таких нарушениях:

недостоверные сведения в размере от 100 до 500 прожиточных минимумов – 159 случаев – 13,2%;

недостоверные сведения на сумму более 500 прожиточных минимумов – 423 – 35,2%;

необоснованность имеющихся активов – 30 – 2,5%;

выявление незаконного обогащения – 21 – 1,7%.



Как чиновники нарушают правила заполнения деклараций / Инфографика Опендатабот

Интересно! В некоторых декларациях выявлено 2 нарушения одновременно.