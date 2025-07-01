Как вырастет прожиточный минимум

Последний раз прожиточный минимум повышался с 1 января 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

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Размер минимума для одного человека сейчас составляет 2 920 гривен, а его размер будет расти так:

на 8,6% до 3 171 гривны в 2026 году;

на 5,9% до 3 358 гривен в 2027 году;

на 5,3% до 3 536 гривен в 2028 году.

Прожиточный минимум для детей и нетрудоспособных лиц

В 2026-2028 годах прогнозные размеры прожиточного минимума рассчитаны с учетом индекса потребительских цен.

Дети до 6 лет:

2026 – 2 783 гривни;

2027 – 2 947 гривен;

2028 – 3 103 гривни.

Дети от 6 до 18 лет:

2026 – 3 471 гривна;

2027 – 3 676 гривен;

2028 – 3 871 гривен.

Трудоспособные лица:

2026 – 3 288 гривен;

2027 – 3 482 гривны;

2028 – 3 667 гривен.

Лица, утратившие трудоспособность:

2026 – 2 564 гривны;

2027 – 2 715 гривен;

2028 – 2 859 гривен.

В то же время размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, должностных окладов работников других государственных органов, а также работников налоговых и таможенных органов остается на уровне 2025 года.