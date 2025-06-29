Что будет с минималкой в июле: ждать ли повышения до 11 тысяч гривен

Может ли вырасти минимальная зарплата в Украине
Сейчас минимальная зарплата 8 тысяч гривен. Законодатели предлагают поднять ее почти до 11 тысяч, а именно до 10 800 гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".
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Это должно приблизить официальную ставку к прожиточному минимуму, который утверждает Минсоцполитики. Если парламент поддержит эту инициативу, новые зарплаты заработают уже с 1 июля 2025 года.
Интересно! Авторы законопроекта предлагают сократить непервоочередные расходы бюджета и увеличить доходы государства. Однако, это означает больше налогов для бизнеса и определенные изменения в соцвыплатах.
Когда в 2025 году можно ожидать индексацию зарплаты
Индексация заработной платы проводится тогда, когда индекс потребительских цен превышает установленный порог, что запускает механизм корректировки выплат.
В июне индекс потребительских цен достиг 104,4%, что превышает установленный порог.