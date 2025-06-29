back button
укррус
Экономика Макроэкономика Что будет с минималкой в июле: ждать ли повышения до 11 тысяч гривен
time for reading2 мин

Что будет с минималкой в июле: ждать ли повышения до 11 тысяч гривен

Екатерина Добровольская
Основные тезисы
  • В Верховной Раде появился законопроект о повышении минимальной зарплаты в Украине до 10 800 гривен.
  • Сейчас минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен.
Вырастет ли "минималка" в июле
Вырастет ли "минималка" в июле / Фото Unsplash

В Верховной Раде появился законопроект о поэтапном повышении минимальной зарплаты в Украине. Когда возможен рост и какие условия для этого нужны, читайте далее.

Может ли вырасти минимальная зарплата в Украине

Сейчас минимальная зарплата 8 тысяч гривен. Законодатели предлагают поднять ее почти до 11 тысяч, а именно до 10 800 гривен, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Читайте также Какую пенсию будут платить за 10 лет стажа в 2025 году

Это должно приблизить официальную ставку к прожиточному минимуму, который утверждает Минсоцполитики. Если парламент поддержит эту инициативу, новые зарплаты заработают уже с 1 июля 2025 года.

Интересно! Авторы законопроекта предлагают сократить непервоочередные расходы бюджета и увеличить доходы государства. Однако, это означает больше налогов для бизнеса и определенные изменения в соцвыплатах.

Когда в 2025 году можно ожидать индексацию зарплаты

Индексация заработной платы проводится тогда, когда индекс потребительских цен превышает установленный порог, что запускает механизм корректировки выплат.

В июне индекс потребительских цен достиг 104,4%, что превышает установленный порог.