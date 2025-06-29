Що буде з мінімалкою у липні: чи чекати підвищення до 11 тисяч гривень

Чи може зрости мінімальна зарплата в Україні

Наразі мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Законодавці пропонують підняти її майже до 11 тисяч, а саме до 10 800 гривень, розповідає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

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