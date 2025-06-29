back button
укррус
Економіка Макроекономіка Що буде з мінімалкою у липні: чи чекати підвищення до 11 тисяч гривень
time for reading2 хв

Що буде з мінімалкою у липні: чи чекати підвищення до 11 тисяч гривень

Катерина Добровольська
Основні тези
  • У Верховній Раді з’явився законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 10 800 гривень.
  • Наразі мінімальна зарплата становить 8 тисяч гривень.
Чи зросте "мінімалка" у липні
Чи зросте "мінімалка" у липні / Фото Unsplash

У Верховній Раді з’явився законопроєкт про поетапне підвищення мінімальної зарплати в Україні. Коли можливе зростання та які умови для цього потрібні, читайте далі.

Чи може зрости мінімальна зарплата в Україні

Наразі мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Законодавці пропонують підняти її майже до 11 тисяч, а саме до 10 800 гривень, розповідає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".

Читайте також Яку пенсію платитимуть за 10 років стажу у 2025 році

Це має наблизити офіційну ставку до прожиткового мінімуму, який затверджує Мінсоцполітики. Якщо парламент підтримає цю ініціативу, нові зарплати запрацюють уже з 1 липня 2025 року.

Цікаво! Автори законопроєкту пропонують скоротити непершочергові витрати бюджету та збільшити доходи держави. Проте, це означає більше податків для бізнесу та певні зміни у соцвиплатах.

Коли у 2025 році можна очікувати індексацію зарплати

Індексація заробітної плати проводиться тоді, коли індекс споживчих цін перевищує встановлений поріг, що запускає механізм коригування виплат.

У червні індекс споживчих цін досяг 104,4%, що перевищує встановлений поріг.