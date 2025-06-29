Що буде з мінімалкою у липні: чи чекати підвищення до 11 тисяч гривень

Чи може зрости мінімальна зарплата в Україні
Наразі мінімальна зарплата 8 тисяч гривень. Законодавці пропонують підняти її майже до 11 тисяч, а саме до 10 800 гривень, розповідає 24 Канал із посиланням на "На пенсії".
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Це має наблизити офіційну ставку до прожиткового мінімуму, який затверджує Мінсоцполітики. Якщо парламент підтримає цю ініціативу, нові зарплати запрацюють уже з 1 липня 2025 року.
Цікаво! Автори законопроєкту пропонують скоротити непершочергові витрати бюджету та збільшити доходи держави. Проте, це означає більше податків для бізнесу та певні зміни у соцвиплатах.
Коли у 2025 році можна очікувати індексацію зарплати
Індексація заробітної плати проводиться тоді, коли індекс споживчих цін перевищує встановлений поріг, що запускає механізм коригування виплат.
У червні індекс споживчих цін досяг 104,4%, що перевищує встановлений поріг.