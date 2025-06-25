Які премії отримують держслужбовці

У червні 2025 року уряд вніс зміни до порядку оплати праці державних службовців в Україні. Зокрема, визначив нові розміри премій для громадян на держслужбі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну агенцію з питань державної служби.

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За новими нормами, державні службовці зможуть отримувати премії за результатами оцінки їхньої роботи:

протягом місяця;

за квартал;

протягом року.

Важливо! Однак обсяг фонду для премій службовців державного органу повинен бути встановлений у розмірі 20% від усього фонду посадових окладів за рік і в рамках економії фонду оплати праці.

Який розмір премій для держслужбовців

Нове положення встановлює, що премії для державних службовців не можуть бути вищими за такі показники:

для місячної премії – не більше 30% від посадового окладу за відпрацьований за місяць;

для квартальної премії – не більш ніж 90% від окладу за відповідний квартал;

для річної премії – не більше 25% від фонду його річної заробітної плати.

Варто знати! До фонду заробітної плати держслужбовця, окрім посадового окладу, також входять надбавка за вислугу років та за ранг.

Коли платять премії держслужбовцям

Винагороди держслужбовцям мають виплачувати в певні терміни:

місячну – не пізніше, ніж у день нарахування заробітної плати за цей місяць;

квартальну – не пізніше, ніж у день виплати заробітної плати за останній місяць кварталу;

річну – не пізніше дати виплати заробітної плати за місяць, коли було проведене щорічне оцінювання діяльності працівника.

Варто знати! Річна премія держслужбовцям має бути виплачена не пізніше грудня кожного року.