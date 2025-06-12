Новий порядок нарахування оплати праці держслужбовців
Нові правила щодо оплати праці на держслужбі діють з червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.
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Своєю постановою уряд оновив порядок нарахування зарплати для держслужбовців за класифікацією посад. Відповідні зміни діють з 10 червня. Документ торкнувся:
- розмірів надбавок до окладів за ранги держслужбовців;
- порядку преміювання працівників на держслужбі, які займають посади категорії "А".
Також оприлюднили розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік. Йдеться про наступні суми:
- для дев'ятого рангу – 200 гривень;
- для восьмого рангу – 300 гривень;
- для сьомого рангу – 400 гривень;
- для шостого рангу – 500 гривень;
- для п'ятого рангу – 600 гривень;
- для четвертого рангу – 700 гривень;
- для третього рангу – 800 гривень;
- для другого рангу – 900 гривень;
- для першого рангу – 1 000 гривень.
Зміни в нарахуванні зарплати
Зміни торкнулися також фіксованої та варіативної зарплати для держслужбовців.
Фіксована складова зарплати:
- оклад (з 2026 року мінімальний оклад дорівнюватиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
- надбавка за вислугу років (2% від окладу за кожен рік стажу, однак не вище 30% окладу) – з квітня поточного року;
- надбавка за ранг.
Варіативна складова зарплати:
- місячна премія (максимум 30% окладу за місяць);
- квартальна премія (максимально 90% від окладу за квартал).
- премія за підсумком року.
На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 000 гривень.