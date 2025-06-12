Новий порядок нарахування оплати праці держслужбовців

Нові правила щодо оплати праці на держслужбі діють з червня, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Своєю постановою уряд оновив порядок нарахування зарплати для держслужбовців за класифікацією посад. Відповідні зміни діють з 10 червня. Документ торкнувся:

розмірів надбавок до окладів за ранги держслужбовців;

порядку преміювання працівників на держслужбі, які займають посади категорії "А".

Також оприлюднили розміри надбавок до окладів за ранги таких працівників у державних органах, де було проведено класифікацію посад держслужби на 2025 рік. Йдеться про наступні суми:

для дев'ятого рангу – 200 гривень;

для восьмого рангу – 300 гривень;

для сьомого рангу – 400 гривень;

для шостого рангу – 500 гривень;

для п'ятого рангу – 600 гривень;

для четвертого рангу – 700 гривень;

для третього рангу – 800 гривень;

для другого рангу – 900 гривень;

для першого рангу – 1 000 гривень.

Зміни в нарахуванні зарплати

Зміни торкнулися також фіксованої та варіативної зарплати для держслужбовців.

Фіксована складова зарплати:

оклад (з 2026 року мінімальний оклад дорівнюватиме 2,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

надбавка за вислугу років (2% від окладу за кожен рік стажу, однак не вище 30% окладу) – з квітня поточного року;

надбавка за ранг.

Варіативна складова зарплати:

місячна премія (максимум 30% окладу за місяць);

квартальна премія (максимально 90% від окладу за квартал).

премія за підсумком року.

На початку 2025 року повідомлялося, що середня зарплата в Україні у держслужбовців становить 62 000 гривень.