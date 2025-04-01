Чи зростуть виплати держслужбовців

Нещодавно депутати проголосували за законопроєкт №8222, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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У тексті законопроєкту вказано, що мінімальний оклад чиновників складе 2,5 прожиткових мінімумів у 2025 році. Тобто, цей показник сягне 7 570 гривень.

Нагадаємо! Прожитковий мінімум у 2025 році складає 3 028 гривень.

Водночас обмежиться і нарахування премій для таких працівників. Ця виплата не зможе складати більш як 30% їхнього річного фонду доходу.

Варто зауважити, що заплановані зміни у класифікації окладів до посад будуть реалізовуватись у два етапи. Зокрема, з січня 2026 року зарплата керівників на загальнодержавному рівні обмежиться. Ця виплата не зможе перевищувати 15 окладів службовців, що працюють на рівні районів або міст.

Зверніть увагу! 17 березня вказаний законопроєкт було направлено на підпис президенту.