Україна отримає 100 мільйонів євро
Гроші спрямують на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів, передає 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
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Ще одне сьогоднішнє рішення Уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 мільйонів євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури,
– сказав Шмигаль.
Згідно з його слів, мова йде про відбудову у сферах водо- і теплопостачання. Також йдеться про освіту, медицину, сферу надання житла внутрішньо переміщеним особам.
Денис Шмигаль наголосив, що завдяки співпраці з ЄІБ реалізується понад 400 проєктів. Частина з них вже завершена. Однак ще понад 200 будуть фіналізовані у 2025 та 2026 роках.
Загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні сьогодні складає близько 4,3 мільярда євро,
– уточнив прем'єр.
Зауважте! Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації.