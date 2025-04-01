Україна отримає 100 мільйонів євро

Гроші спрямують на відбудову водогонів та каналізацій і приведення їх до сучасних стандартів, передає 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте також Чи зросте мінімальна зарплата у 2025 році: що каже Шмигаль

Ще одне сьогоднішнє рішення Уряду відкриває шлях для нового траншу від ЄІБ обсягом 100 мільйонів євро на відновлення критичної та соціальної інфраструктури,

– сказав Шмигаль.

Згідно з його слів, мова йде про відбудову у сферах водо- і теплопостачання. Також йдеться про освіту, медицину, сферу надання житла внутрішньо переміщеним особам.

Денис Шмигаль наголосив, що завдяки співпраці з ЄІБ реалізується понад 400 проєктів. Частина з них вже завершена. Однак ще понад 200 будуть фіналізовані у 2025 та 2026 роках.

Загалом портфель усіх проєктів ЄІБ в Україні сьогодні складає близько 4,3 мільярда євро,

– уточнив прем'єр.

Зауважте! Вони стосуються критичної інфраструктури, житла, енергетики, транспорту, освіти, соціальної політики, цифровізації.