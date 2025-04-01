Украина получит 100 миллионов евро

Деньги направят на восстановление водопроводов и канализаций и приведение их к современным стандартам, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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Еще одно сегодняшнее решение правительства открывает путь для нового транша от ЕИБ объемом 100 миллионов евро на восстановление критической и социальной инфраструктуры,

– сказал Шмыгаль.

Согласно его словам, речь идет о восстановлении в сферах водо- и теплоснабжения. Также речь идет об образовании, медицине, сферу предоставления жилья внутренне перемещенным лицам.

Денис Шмыгаль отметил, что благодаря сотрудничеству с ЕИБ реализуется более 400 проектов. Часть из них уже завершена. Однако еще более 200 будут финализированы в 2025 и 2026 годах.

В целом портфель всех проектов ЕИБ в Украине сегодня составляет около 4,3 миллиарда евро,

– уточнил премьер.

Заметьте! Они касаются критической инфраструктуры, жилья, энергетики, транспорта, образования, социальной политики, цифровизации.