Как ВПЛ получить помощь

В апреле для получения компенсаций за временное бесплатное размещение ВПЛ нужно будет обращаться в органы ПФУ, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также Как изменились соцвыплаты, помощь и субсидии в 2025 году

С 1 марта 2025 года автоматически были переназначены эти выплаты для всех получателей помощи на еще один 6-месячный период при условии соответствия критериям.

Выплаты были продлены автоматически, без необходимости дополнительных обращений.

Размер помощи составляет:

2 000 гривен – для взрослых;

3 000 гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

В течение периода получения помощи постоянно будет проводиться проверка на соответствие критериям. Например, если будет обнаружено, что лицо находится за границей более 30 дней, приобрело жилье или автомобиль, или выросли его доходы, выплаты будут прекращены.

Компенсация за размещение ВПЛ: изменения в апреле

С 1 марта 2025 года рассмотрение новых обращений о назначении компенсации за расходы на бесплатное размещение ВПЛ теперь осуществляется Пенсионным фондом.

Компенсация предоставляется владельцу жилого помещения на срок шесть месяцев, и автоматически продлевается еще на шесть месяцев после проведения проверки права на ее получение. Размер компенсации составляет 450 гривен на одного размещенного человека.

Компенсация не предоставляется, если:

Выявлен факт родственных связей между владельцем жилья и ВПЛ или членами его семьи;

Зафиксировано, что ВПЛ не проживает в жилом помещении более месяца или находится за границей более 30 дней подряд на дату проверки;

Обнаружено, что в заявлении или сообщении предоставлена недостоверная информация.

Обратите внимание! Для получения компенсации необходимо подать в ПФУ уведомление и заявление (установленной формы). Документы можно подать как в бумажном, так и в электронном виде, в частности через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.