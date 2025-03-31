Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль задекларував за 2024 рік 1 мільйон 160 тисяч гривень. Про це пише 24 Канал із посиланням на його декларацію.

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Єдине джерело його доходу – зарплата

Єдине джерело доходу Дениса Шмигаля – його зарплата. Інших джерел він не вказував.

Цікаво, що його дружина, Катерина Шмигаль, задекларувала 8,5 мільйона гривень доходів у 2024 році. Зокрема:

7,4 мільйона гривень – дохід від підприємницької діяльності;

35 тисяч гривень – пенсія;

24 тисячі гривень – зарплата;

994 тисячі гривень – дохід від відчуження рухомого майна. (Ймовірно, йдеться про автомобіль Land Rover 2016 року випуску, який був у попередній декларації)

Також у 2024 році вона заснувала власну компанію "Кадіс УА". Основний вид діяльності – "Надання в оренду й експлуатацію нерухомості".

У сім'ї є відкладені гроші

Денис Шмигаль зберігає 140 тисяч доларів готівкою та 207 тисяч гривень у банку.

Дружина Катерина також має відкладені кошти. Зокрема, 242 тисячі доларів та 254 тисячі гривень готівкою, а також 626,9 тисячі гривень на двох рахунках у банку. Прем’єр-міністр також вказав у декларації збереження його доньки Софії – понад 3 тисячі гривень.

Шмигаль із дружиною мають по одній земельній ділянці (2200 квадратних метрів кожна) у селі Хоросниця у Львівській області. Катерина Шмигаль також володіє земельною ділянкою (151 квадратний метр), будинком (215,9 квадратного метра) і гаражем (17,7 квадратного метра) у Львові. Ще одна земельна ділянка у Львові належить їй на 25% (площа 458 квадратних метрів).