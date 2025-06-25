Коли буде можливість провести індексацію зарплати у 2025

Індексація зарплати здійснюється в момент, коли індекс споживчих цін сягнув визначеного "порогу", повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпраці.

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Зауважте! Порядок здійснення індексації грошових доходів населення, зокрема, заробітної плати, затверджений постановою Кабміну № 1078 від 17 липня 2003 року.

Право на нарахування індексації виникає, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 103%,

– йдеться у повідомленні Держпраці.

Базовим місяцем (нульовим) для визначення індексу вважається – січень. Відповідно, обчислення цього показника починалось з лютого 2025 року.

В червні вказаний індекс уже сягнув 104,4%. Тобто, визначений поріг перевищений.

Зверніть увагу! Саме у липні 2025 року право на індексацію заробітної плати працівників повернеться.